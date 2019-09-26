РИАМО - 26 сен. В доме правительства Московской области состоялась церемония вручения свидетельств на получение грантов президента России для молодых ученых, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Церемонию провели заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов и главный федеральный инспектор по Московской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Александр Петухов. Из рук Хромова и Петухова сертификаты получили пять молодых ученых. Еще трое человек получили свидетельства в своих муниципалитетах.

«Сегодня вручили пять грантов президента. Молодые люди занимаются различными сферами. Это и исследования различных химических веществ для создания современных онколекарств, это и создание топливных элементов для новых двигателей для автомобилей, использующих природный газ, что крайне интересно для Московской области», - сказал Хромов.

Он добавил, что после вручения сертификатов прошла неофициальная встреча с молодыми учеными, на которой присутствующие обсудили развитие лабораторий и взаимодействие этих лабораторий с промышленными партнерами.

Хромов отметил, что правительство Московской области старается оказывать поддержку молодым специалистам.

«С точки зрения поддержки молодых ученых у нас действует социальная ипотека. За три предыдущих года 307 квартир получили молодые ученые. Это новые квартиры, это возможность для молодых людей заниматься своим любимым делом, не уезжая и не думая об экономическом состоянии, связанном с жильем», - сказал Хромов.

Кроме того, в Подмосковье есть премии для молодых ученых, выделяются гранты на исследования и разработки. Также действуют нефинансовые меры поддержки. Так, в прошлом году в Жуковском был создан технопарк в сфере высоких технологий, где могут работать молодые ученые.