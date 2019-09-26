РИАМО – 26 сен. Восстановлены права 156 обманутых дольщиков жилого комплекса «Южная долина» в Ленинском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Строительные работы в домах №№5, 8, 9, 10 ЖК «Южная долина» в Ленинском городском округе завершены в полном объеме. Министерством жилищной политики Московской области выданы разрешения на ввод объектов в эксплуатацию», – отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

По ее словам, в вышеуказанных введенных многоквартирных домах восстановлены права 156 граждан-участников долевого строительства.

Строительство объекта, расположенного по адресу: городское поселение Горки Ленинские в поселке Мещерино, застройщик ООО «Южные горки» начал в январе 2015 года.

Согласно заключенным договорам долевого участия, первоначальные сроки ввода объектов в эксплуатацию были ориентированы на II квартал 2017 года. Однако в связи с отсутствием финансирования строительство было приостановлено в 2015 году и возобновилось в 2018 году. В настоящее время все работы завершены.

Дома №№11, 12, 13, 14, 15 Планируется ввести в эксплуатацию до третьего квартала 2020 года.