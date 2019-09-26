РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 сен. Депутаты Подольска приняли решение провести 6 ноября публичные слушания по внесению изменений в устав округа и утверждению стратегии социально-экономического развития до 2030 года, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В администрации Подольска в четверг прошло 63-е заседание совета депутатов округа. На повестке дня значились 17 вопросов, один из которых касался проведения публичных слушаний о внесении изменений и дополнений в устав горокруга.

«Предлагается провести публичные слушания по проекту решения совета «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования (Подольска – ред.)», а также публичные слушания по проекту решения совета «Об утверждении стратегии социально-экономического развития округа на период до 2030 года» 6 ноября в 12:00 и 12:30», – сказал председатель совета депутатов округа Дмитрий Машков.

Депутаты единогласно поддержали решение. Также в ходе заседания участники обсудили внесение изменений в положение о порядке проведения публичных слушаний, утвердили порядок контрольных мероприятий по выявлению неэффективно используемого муниципального имущество и многое другое.