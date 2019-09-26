РИАМО - 26 сен. Совместная проверка Россельхознадора и Ступинской городской прокуратуры выявила ряд нарушений в деятельности ИП Чупруновой Н.А., говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Предприниматель осуществлял деятельность по хранению, производству и реализации мясных полуфабрикатов и мяса в торговом павильоне, располагающемся по адресу: городской округ Ступино, поселок Михнево, Вокзальная улица.

«В результате проверки управлением выявлены нарушения «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», а именно: биологические отходы, образующиеся при производстве мясной продукции, сбрасываются в мусорный контейнер, предназначенный для сбора твердых бытовых отходов; не представлены документы об уборке, утилизации или уничтожении биологических отходов», - отмечается в сообщении.

При этом выяснилось также, что, несмотря на регистрацию в системе ФГИС «Меркурий», предприниматель не погашал ветеринарные свидетельства на поступающий подконтрольный товар. Это также является нарушением ветеринарного законодательства.

В результате проверки ИП Чупрунова Н.А. привлекли к административной ответственности, наложив несколько штрафов на сумму в 43 тысячи рублей. Кроме того, предприниматель получил представление об устранении причин и условий, способствовавших нарушениям.