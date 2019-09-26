РИАМО – 26 сен. Центры профессионального мастерства педагогов заработали в Подмосковье и столице, в них проходят мастер-классы, тренинги, стажировки и другие мероприятия для повышения квалификации, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области - министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Московской области начали функционировать новые центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. Для учителей заработали пять центров: в Орехово-Зуеве, Москве, Подольске, Коломне и Истре. Еще два – в Королеве и Дмитрове – откроют свои двери до конца октября. Площадки организованы на базе областных высших учебных заведений», – сказала Забралова.

Она дополнила, что в регионе меняется формат системы повышения квалификации педагогов.

«Для нас сейчас главный принцип – это индивидуальный подход к учителю. Деятельность центров является новым этапом формирования системы непрерывного образования педагога, эта модель предполагает входное тестирование обучаемых, формирование индивидуальных образовательных траекторий, учет потребностей учителей, методистов и руководителей», – уточнила Забралова.

Она также отметила, что для всех педагогов региона на новых площадках организованы мастер-классы, тренинги, стажировки и множество мероприятий других форматов для повышения квалификации.

Все обучение будет вестись с применением современного оборудования. Подмосковные педагоги неоднократно демонстрировали свое мастерство в различных конкурсах, на данных курсах планируют повышать уровень их профессионального мастерства.

Центры открываются в регионе в рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование».