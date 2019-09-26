РИАМО - 26 сен. Стационарные комплексы фотовидеофиксации начали определять среднюю скорость движения еще на семи участках автодорог в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Это участки трассы М-3 «Украина» с 81,5 по 84,3 километр в Наро-Фоминске; М-5 «Урал» с 41,9 по 40,3 километр в Раменском округе; М-8 «Холмогоры» с 19,1 по 16,9 километр (Мытищи) и с 24,3 по 26,8 километр и в обратном направлении с 26,8 по 24,3 километр в Пушкине; М-2 «Крым» по двум направлениям: с 62-го по 63,9 километр и обратно в городском округе Чехов», – говорится в сообщении.

Комплексы фиксируют порог превышения скорости в 20 километров в час от начала и до конца участка. Если автомобиль проехал участок с превышением допустимой скорости, то водитель получит штраф.

«На территории Подмосковья на четырех федеральных дорогах введены еще семь рубежей, которые фиксируют среднюю скорость транспортных средств. Мы рассчитываем, что эти меры позволят снизить аварийность данных участков вдвое», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он подчеркнул, что при выборе мест перенастройки камер учитывается аварийность, отсутствие разного скоростного режима на участке, отсутствие пересечения в одном уровне регулируемых и нерегулируемых перекрестков, и наличие наземных пешеходных переходов и светофоров.

В настоящий момент фиксация средней скорости введена на 17 участках. Всего на дорогах Московской области работает более 1,2 тысячи стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации.