РИАМО – 26 сен. До конца 2019 года на территории бывших промзон в столице планируют построить 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 1,3 миллиона квадратных метров жилья, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Таким образом, всего в 2019 году на территориях промзон планируется ввести в эксплуатацию 5,8 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 2,8 миллиона квадратных метров жилья», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, столичные власти проводят комплексное освоение производственных территорий, которые вследствие модернизации предприятий или по другим причинам стали свободными. Здесь строится не только жилье, но и объекты социальной инфраструктуры, а также открываются обновленные производственные и научные объекты, которые частично обеспечивают жителей новых кварталов рабочими местами.

Так, в августе мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление столичного правительства №1087-ПП, в соответствии с которым на части территории производственной зоны №35 «Воронцово», где ранее располагались мощности ПАО «Автокомбинат №12», появятся жилье, образовательный и медицинский центры, а также другие объекты социальной инфраструктуры.

«Речь идет об участке, расположенном в Юго-Западном административном округе. Он ограничен улицами Академика Челомея, Новаторов, Обручева. Помимо жилья, здесь появятся центр образования со школой на 450 мест и детским садом на 220 мест, медицинский центр и два бизнес-центра, которые смогут предоставить новые рабочие места для жителей», – подчеркнул Левкин.

Он разъяснил, что неподалеку от будущего жилого массива сейчас строится храмовый комплекс Преображения Господня в Старом Беляеве. А перспективе на близлежащей территории начнется строительство спортивного клуба с бассейном.