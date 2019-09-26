РИАМО - 26 сен. Арбитражный суд признал законным решение Московского областного УФАС России, которое посчитало ПАО «Т Плюс» нарушителем закона о закупках, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

Ранее в УФАС поступила жалоба ООО «Специализированное монтажно-наладочное управление «ЮгЭнергоИнжиниринг» на действия ПАО «Т Плюс» при определении подрядчика для разработки нормативно-технической документации по топливоиспользованию. Конкурсная процедура проводилась в формате открытого запроса предложений в электронной форме.

«По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Специализированное монтажно-наладочное управление «ЮгЭнергоИнжиниринг» обоснованной. Не согласившись с указанным решением, ПАО «Т Плюс» обратилось в суд», - говорится в сообщении.

Арбитражный суд города Москвы отказал ПАО «Т Плюс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.