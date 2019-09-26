РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 сен. В подмосковном Подольске прошел осенний туристско-спортивный слет молодежи, в нем приняли участие 170 человек, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Осенний туристско-спортивный слет молодежи Подольска проходил в течение двух дней, 25 и 26 сентября, в детско-юношеском оздоровительном центре «Мечта». В слете принимали участие 170 ребят – студенты учреждений профессионального образования, активисты молодежных общественных организаций», – говорится в сообщении.

Для них организовали кросс-поход, соревнования по спортивному ориентированию, мини-футболу, стрельбе, дартсу, шахматам, волейболу, настольному теннису, а также провели турнир по городкам и лазертагу. Победителей выбирали в трех номинациях: туристической, спортивной и творческой.