РИАМО – 26 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел новостройки в районе Котловка и пообщался с местными жителями, переселенцами по программе реновации, и их соседями, чьи дома не входят в эту программу, обладателями нового жилья станут свыше 15 тысяч жителей данного района, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Программа реновации набрала неплохие обороты. Уже 15 тысяч москвичей либо переехали, либо оформляют документы для переезда в новые квартиры. Прошли многочисленные публичные слушания, в ходе которых жители высказывали свои пожелания о том, как должны выглядеть их кварталы после завершения программы. Все предложения будут изучены самым внимательным образом и максимально учтены. Наша цель – создать качественную городскую среду в новых кварталах, одинаково комфортную как для тех, кто переезжает в новые дома, так и для тех, кто живет рядом», – заявил Собянин.

По его словам, площадки, освобождающиеся после демонтажа пятиэтажек, будут использоваться не только под жилищное строительство, но и для создания новых зеленых территорий, строительства детских садов, поликлиник, ФОКов и других социально значимых объектов. Например, здесь в квартале 18 района Котловка планируется построить ФОК и новый детский сад.

В ближайшие годы московский район Котловка ждет масштабное обновление. По решению жителей в программу реновации было включено 82 жилых дома общей площадью 250 тысяч квадратных метров. В новые дома должны будут переехать более 15 тысяч жителей района.

На трех стартовых площадках района по адресам: Севастопольский проспект, дом 22, улица Дмитрия Ульянова, дом 45 и Нагорная улица, дом 13 построены три новых жилых дома общей площадью 18,5 тысяч квадртаных метров.

Начиная с 30 марта этого года в дома-новостройки на Севастопольском проспекте и улице Дмитрия Ульянова переезжают 158 семей – жители сносимых пятиэтажек по улице Дмитрия Ульянова, дом 47, корпус 2 и дом 49, корпус 2. Кроме того, 14 сентября началось переселение 80 семей из дома 11, корпус 2 по улице Ремизова.

На сегодняшний день согласие на переселение дали 184 семьи, в том числе 10 будущих новоселов выразили желание переехать в квартиры большей площади с доплатой. Новоселье справили 114 семей, в том числе 94 семьи получили помощь города при переезде.

Новостройки представляют собой односекционные 18-этажные монолитные жилые дома. Отделка квартир – улучшенная, соответствующая Московскому стандарту реновации. Прилегающая территория благоустроена, высажены 19 деревьев и 284 кустарника, создана детская игровая площадка.

Всего в квартале 18 района Котловка, к которому относятся дома-новостройки, по программе реновации планируется расселить 17 пятиэтажных жилых домов. На их месте предполагается построить новое жилье, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Также запланирована реконструкция прилегающих участков улиц Дмитрия Ульянова и Большой Черемушкинской. В квартале будет создана качественная городская среда: благоустроенные озелененные дворы с детскими и спортивными площадками, удобные пешеходные дорожки и современные остановки общественного транспорта. В центре квартала будет располагаться сквер.

Программа реновации жилищного фонда в городе Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5173 дома – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает примерно 1 миллион жителей. Определен адресный перечень 351 «стартовой» площадки общей мощностью свыше 5 миллионов квадратных метров жилья, расположенных во всех административных округах города.