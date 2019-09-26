РИАМО - 26 сен. Голосование конкурса «Народный доктор Московской области» прошло на портале «Добродел» в период с 1 августа по 10 сентября, накануне были подведены итоги — названы лучшие лучший детский и взрослый врачи любой специализации, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Всего в голосовании приняли участие 13,5 тысяч человек. При этом самыми активными оказались жители Дубны, оставившие почти 1,3 тысячи голосов. Кроме того, проявили себя жители Озер, за которыми зафиксированы более 1,06 тысячи голосов, а также Балашихи — 712 голосов, Шатуры — 687, Клина — 633.

«Жители Московской области активно поддержали своих любимых врачей — детских и взрослых специалистов, и выбрали победителей. В результате наибольшее число голосов в конкурсе «Народный доктор Московской области» набрали врач-хирург Дубненской больницы Сергей Сидоренко и участковый врач-педиатр Талдомской больницы Елена Иванова», - отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она также поздравила врачей с заслуженной победой.

Среди финалистов конкурса также оказались врач общей практики Ольга Сизова (Озерская ЦРБ), врач-уролог Виткор Викулов (Дубненская ГБ), врач-онколог Светлана Мастерова (Шатурская ЦРБ), акушер-гинеколог Луиза Зарипова (Лыткаринская ГБ), врач-хирург Руслан Кураев (Озерская ЦРБ), врач-педиатр Наталья Кашлакова (Раменская ЦРБ) и другие.