РИАМО - 26 сен. Житель Москвы заявил в полицию о том, что стал жертвой неизвестного мошенника, отдав ему почти 5 миллионов рублей в отделении банка на Зубовском бульваре, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 25 сентября в ОМВД России по району Хамовники поступило сообщение о факте мошенничества по адресу: Зубовский бульвар, дом 25.

«Оказалось, что мужчина 1976 года рождения в отделении банка по указанному адресу передал денежные средства в сумме более 4,9 миллиона рублей неизвестному, который представился сотрудником банка и скрылся в неизвестном направлении», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному заявлению проводится проверка.