РИАМО – 26 сен. Аэропорт Домодедово внедрил электронную систему медицинского осмотра (ЭСМО) для сотрудников аэродромной службы, работающих с транспортными средствами в контролируемой зоне аэропорта (КЗА), говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

ЭСМО обеспечивает реализацию требований федерального и отраслевого законодательств в области охраны труда и здоровья сотрудников.

«Инновационная система значительно совершенствует процесс медицинских осмотров. ЭСМО полностью автоматизирована и способна проводить массовые медосмотры сотрудников в считанные минуты. Ранее осмотр в аэропорту Домодедово проходил в ручном режиме и занимал 5-7 минут, сейчас время прохождения контроля сократилось на 75% – до 1,5 минут», – говорится в сообщении.

В сутки около 1,5 тысяч сотрудников проходят медосмотр.

Для контроля состояния здоровья сотрудников в аэропорту Домодедово установлено 22 терминала.

«В соответствии с приказом Минздрава все водители аэропорта, которые работают в КЗА, проходят медицинский осмотр перед каждой рабочей сменой и после нее. Это имеет важное медицинское значение и позволяет понять, как тот или иной сотрудник переносит нагрузки, связанные с его должностными обязанностями», – подчеркивается в материале.

С помощью ЭСМО проверяют кардиопараметры (пульс и давление), температуру тела, а также проводится тестирование на выявление алкогольного и наркотического опьянения. Система позволяет исключить человеческий фактор из процесса медицинского осмотра сотрудников.

Ранее аэропорт Домодедово установил на входе КЗА алкорамки – бесконтактные устройства, призванные не допустить в режимную зону людей в состоянии алкогольного опьянения. Без экспресс-теста пройти в контролируемую зону невозможно.