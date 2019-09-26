РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 сен. Четыре центра гуманитарных и цифровых технологий «Точка роста» работают в сельских школах подмосковного Красногорска в рамках нацпроета «Образование», сообщила глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина.

В четверг она посетила центр «Точка роста» в Архангельской школе имени Косыгина, пообщалась с ребятами и педагогами.

«Мы очень рады, что наш городской округ Красногорск участвует в национальном проекте «Образование», в рамках которого в сельских школах создаются такие «Точки роста». У нас их 4 из 77 в Московской области: в Ульяновской, Архангельской, Ильинской и Путилковской школах», – сказала Хаймурзина.

Она поделилась, что было интересно посмотреть, что такие центры дают детям.

«Сегодня мы получили заряд положительных эмоций. Очень хорошо, что два профиля – связанный с информационными технологиями, от 3D-моделирования и съемок с коптера, программирования до урока технологии, что детям нравится, и гуманитарный класс, где можно заниматься творчеством», – добавила Хаймурзина.

Центры открылись только 24 сентября, и дети пока тестируют их возможности. По словам главы муниципалитета, занятия помогут ребятам не только занять досуг после учебы, но и определиться с будущей профессией.

«Дети получили возможность качественного дополнительного образования на современной высокотехнологичной площадке», – подчеркнула Хаймурзина.

По словам директора Архангельской школы имени Косыгина Анны Мирошниковой, открытие центра создало в школе дополнительно около 10 рабочих мест.

«Центр состоит из двух кабинетов. В каждом кабинете существуют отдельные функциональные зоны, где ребята могут проводить занятия по интересам. Помещение центра мы можем использовать как в учебное, так и во внеучебное время. Мы стараемся привлекать сюда большее количество детей, надеемся, что к концу года это будет 100% всех обучающихся», – сказала Мирошникова.

Начальник управления образования администрации округа Наталья Тимошина отметила, что проект позволяет сократить разрыв между сельскими и городскими школами и повысить заинтересованность детей и качество образования.

«Оборудование «Точки роста» предусмотрено таким образом, чтобы могли заниматься дети начальной школы, среднего и старшего уровней образования», – пояснила Тимошина.

По ее словам, рассматривается возможность открытия подобных центров в школах Красногорска в 2021–2022 годах.