РИАМО - 26 сен. Мэрия столицы не согласовала проведение 6 октября акции в память о жертвах политических репрессий «Бессмертный ГУЛАГ» из-за того, что в уведомлении о проведении акции не были указаны формы охраны общественного порядка, сообщил один из заявителей акции, председатель политического совета партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев.

«Мэрия Москвы <…> отказала нам в согласовании демонстрации памяти жертв политических репрессий и солидарности с нынешними политзаключенными – «Бессмертный ГУЛАГ», — написал Нечаев в Facebook.

Он добавил, что формальная причина отказа заключается в том, что в уведомлении об акции не указаны формы и методы охраны общественного порядка организаторами мероприятия.

Нечаев добавил, что решение властей города обжалуют в суде и будут подготовлены еще две публичные акции.