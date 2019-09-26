РИАМО - 26 сен. Следователи проведут доследственную проверку по факту публикаций в СМИ данных о малолетнем ребенке, которому пришлось проживать в наркопритоне, организованном в квартире родителей на западе столицы, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Из сюжета следует, что в сентябре 2019 года правоохранительные органы обнаружили квартиру, в которой находился притон. В средствах массовой информации сообщается, что в указанной квартире проживала семья с маленьким ребенком, отец которого совершал противоправные действия в присутствии малолетнего», - рассказала Иванова.

В СК намерены выяснить, проверяли ли указанную в информации СМИ семью и условия проживания в ней ребенка компетентные органы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.