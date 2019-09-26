РИАМО – 26 сен. Правительство России утвердило изменения в правила противопожарной безопасности, которые запрещают использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и гостиничных номеров, сообщает Федеральное агентство новостей.

Изменения в правила противопожарной безопасности инициировало МЧС. Они вступят в силу с 1 октября 2019 года.

«Граждане страны не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах домов. Помимо этого, установлены новые требования к обеспечению пожарной безопасности больниц и кинотеатров. Последние, в частности, будут обязаны перед киносеансами уведомлять зрителей о действиях в случае внезапного возгорания», – говорится в сообщении.

Изменения коснутся и больниц – тяжелобольные пациенты и дети преимущественно должны размещаться на первых этажах зданий.