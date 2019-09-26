РИАМО – 26 сен. Реконструкция кинотеатра «Патриот» в столичном районе Хорошево-Мневники начнется в ноябре, общая площадь здания – около 21 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Кинотеатр «Патриот» входит в программу создания сети районных центров, которую реализует город под руководством мэра Сергея Собянина. После реконструкции здесь откроется не только современный кинокомплекс, но и фуд-корт, торговая галерея с кафе и супермаркетом. Для жителей района это полезный набор функций», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он дополнил, что для посетителей с детьми также предусмотрены комнаты матери и ребенка, а для работников – административные, служебные и бытовые помещения.

«Работы планируют начать в ноябре. В состав центра войдет кинокомплекс с шестью залами и общим числом мест более 600. Во всех залах будет установлено современное оборудование: цифровые кинопроекторы, звуковые процессоры, акустические системы и усилители мощности», – подчеркнул Кузнецов.

Общая площадь здания составляет около 21 тысячи квадратных метров. Фасады облицуют керамическими панелями светлых оттенков, также сделают архитектурную подсветку с несколькими режимами. Стены кинокомплекса, возвышающиеся над уровнем кровли, облицуют алюминиевыми панелями. А первый этаж будет полностью остеклен, за счет чего будет создана связь с улицей.

Возле многофункционального центра также запланировано строительство подземной автостоянки на 99 машино-мест, а прилегающая территория будет благоустроена.

Кинотеатр «Патриот» находится на улице Саляма Адиля, дом 4. В 1960-х он был одним из наиболее популярных культурных центров района. В настоящий момент трехэтажное здание пустует. Реконструкцию кинотеатров в рамках программы создания сети районных центров реализует компания ADG group.