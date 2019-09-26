РИАМО - 26 сен. В Градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК) согласились с необходимостью продлить сроки строительства корпуса Московского финансово-юридического университета, в ближайшее время будет подписано допсоглашение к уже имеющемуся договору аренды на участок, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Объект возводится по адресу: Москва, Южный административный округ, район Орехово-Борисово, улица Генерала Белова, владение 7.

«В ближайшее время департамент городского имущества оформит дополнительное соглашение к договору аренды, согласно которому будут продлены сроки строительства учебного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном общей площадью 7,8 тысячи квадратных метров», - сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, сроки строительства комплекса продлят до 25 сентября 2021 года. При этом время на реализацию проекта застройщиком увеличат без применения штрафных санкций.