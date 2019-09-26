РИАМО - 26 сен. В подмосковном Дмитрове сотрудник полиции на служебной машине сбил несовершеннолетнего ребенка, который переходил дорогу с матерью по пешеходному переходу, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В городе Дмитрове на автодороге Москва – Дмитров – Дубна – Дмитров – МБК на втором участке со стороны улицы Семенюка сотрудник одного из подразделения ОМВД России по Дмитровскому городскому округу, управляя служебным транспортом, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2006 года рождения, который переходил проезжую часть дороги с матерью по нерегулируемому пешеходному переходу», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшему в ДТП оказали медицинскую помощь, в госпитализации не нуждался.

«По данному факту ГИБДД УМВД вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Назначено проведение служебной проверки», – уточнил представитель пресс-службы.