РИАМО - 26 сен. В роддоме больницы имени Баумана за 25 лет на свет появилось более 140 тысяч детей, это один из лучших перинатальных центров России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Двадцать пять лет роддому больницы имени Баумана. За эти годы там появились на свет больше 140 тысяч малышей. Только представьте - это население крупного района Москвы», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Он добавил, что в состав роддома входят 12 женских консультаций. Врачи помогают выносить малыша даже при серьезных заболеваниях - от сосудистых до сахарного диабета.

«Это один из лучших перинатальных центров России. С новейшей техникой, комфортными палатами, прекрасным персоналом», — отметил Собянин.

Он напомнил, что в прошлом году Всемирная организация здравоохранения присвоила роддому звание «Больница, доброжелательная к ребенку».

Мэр поздравил сотрудников роддома с юбилеем.