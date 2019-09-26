РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. В подмосковном Подольске с 9 по 25 сентября привили вакциной от гриппа более 14 тысяч детей и более 17 тысяч взрослых, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В Подольске с 9 по 25 сентября привили более 14 тысяч детей и более 17 тысяч взрослых. В первую очередь, вакцину получили медицинские работники, сотрудники образовательных организаций, школьники. Всего в Подольск в рамках Национального календаря прививок поступило 60 тысяч доз противогриппозной вакцины «Совигрипп»: 39 тысяч доз взрослой и 21 тысяча доз детской», - говорится в сообщении.

«Совигрипп» - это инактивированная вакцина, которая формирует высокий специфический иммунитет против сезонного гриппа. Она получила признание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и активно используется для иммунизации населения.

Для гриппа характерна высокая температура в первые же сутки, головная боль, признаки интоксикации в виде ломоты в мышцах и в теле. Только на вторые и третьи сутки может появиться заложенность носа и иные симптомы ОРВИ. Именно высокой температурой, которая держится несколько дней, отличается грипп.