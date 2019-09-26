РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 сен. Рейд по взысканию с жильцов задолженностей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) провели в четверг в микрорайоне Гагарина Балашихи, многих жильцов не оказалось дома, им оставили уведомления в почтовых ящиках, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Комиссия из сотрудников администрации, представителей УК и судебных приставов проводит рейды по взысканию задолженностей за ЖКУ еженедельно. На прошлой неделе они обошли десять квартир на улицах Пионерская, Юбилейная, Калинина.

«Сегодня (26 сентября – ред.) мы провели рейд по должникам за коммунальные услуги в микрорайоне Гагарина. Многих жильцов не было дома. Оставили уведомления в почтовых ящиках. Напоминаем, что неисполнение обязательств по оплате жилищно-коммунальных услуг ведет за собой нежелательные для собственника последствия», – сказала начальник экспертно-аналитического отдела управления ЖКХ администрации Балашихи Анна Тришкова.

Она добавила, что собственники всегда могут обратиться в свою управляющую компанию в случае каких-либо вопросов.

В случае неуплаты по коммунальным счетам в течение двух месяцев жильцам начисляют штрафные пени, от трех до шести месяцев – открывают претензионную работу, от шести месяцев и более – обращение направляется в суд.