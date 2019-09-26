РИАМО - 26 сен. Пожарные потушили пожар в деревне Ульянково городского округа Мытищи, для этого было привлечено 49 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В четверг в 07:20 в дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном строении. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение внутри строения на площади в 350 квадратных метров.

«В 08:55 – локализация на площади 350 квадратных метров. В 09:18 – ликвидация открытого горения. В 12:24 — ликвидация последствий пожара», – говорится в сообщении.

Для тушения возгорания привлекли 14 единиц техники и 49 человек, в том числе от МЧС – семь единиц техники и 26 человек. В результате пожара никто не пострадал.