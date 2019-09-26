РИАМО – 26 сен. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова выразила готовность помочь столичным властям в том, чтобы стабилизировать обстановку в районе Очаково, жители которого несколько лет подряд жалуются на неприятный запах дыма и гари, исходящий от местной промзоны, передает ТАСС.

«Это территория ответственности города Москвы, полномочия переданы <…> Мы в рамках оказания помощи давали свою лабораторию, она туда выезжала. Мы будем сопровождать Москву столько, сколько это потребуется. Они от помощи не отказываются, у нас очень плотное взаимодействие. Они занимаются проверочной деятельностью очень активно, и мы поможем», – заявила Радионова.

Она понадеялась, что нерадивые предприниматели, которые «оккупировали промзону, найдут в себе силы и вспомнят, что они находятся на территории Москвы, и тут дышат люди».

Ранее жители московского района Очаково пожаловались на неприятно пахнущий дым, который, по их мнению, идет от промышленной зоны вблизи. По их словам, проблема с выбросами с промзоны существует уже несколько лет.

В сентябре 2019 года Мосэкомониторинг зафиксировал там превышения норм концентрации оксида углерода и диоксида азота, которые являются продуктами горения.