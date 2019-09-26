РИАМО (КОРОЛЕВ) – 26 сен. В Королеве полицейские рассказали школьникам о правилах безопасного поведения во время маршрута «дом – школа – дом», сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Королев Оксана Еруновская.

Инспектор отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по городскому округу Королев провел встречу с учащимися школы №12 для того, чтобы повысить уровень правовых знаний у детей и соблюдения правил безопасности детьми.

«Полицейский побеседовал с ребятами о пользе здорового образа жизни и объяснил важность хорошей физической подготовки, рассказал учащимся о правилах безопасного поведения во время маршрута «дом – школа – дом» и напомнил о необходимости соблюдения ПДД», – сказала Еруновская.

Сотрудник полиции ответил на вопросы учащихся, касающиеся деятельности органов внутренних дел, в заключение мероприятия пожелал школьникам хорошо учиться.