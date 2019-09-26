РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 сен. Пункты обмена книгами откроют в двух парках Люберец до конца текущего года, сообщил журналистам глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Несмотря на широкое распространение электронных книг и гаджетов, многие люди до сих пор предпочитают классические «бумажные» издания. Прочитанные книги выбросить жалко, а вот поделиться ими с теми, кому они могут быть интересны, и сделать это бесплатно, представляется мне хорошей идеей. Открытие точек обмена в Люберцах запланировано на конец 2019 года», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что зоны буккроссинга появятся в Центральном парке культуры и отдыха и парке «Наташинские пруды».

«В Люберцах будут работать две точки книгообмена: в Центральном парке и в «Наташинских прудах». Внешне они будут напоминать брендированные шкафы, чтобы книги не испортились от дождя и снега», - отметил Ружицкий.

По его словам, буккроссинг активно развивается в парках Подмосковья. Всего до конца 2019 года точки книгообмена откроют в 14 парках региона.

Идея буккроссинга возникла в 2001 году, в России - с 2002 года. Его развитие в России идет по пути расширения как числа людей, вовлеченных в процесс книгооборота, так и числа мест, где создаются места обмена книг - кафе, клубы, театры, библиотеки, специально отведенные зоны на улицах.