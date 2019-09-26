РИАМО (КОРОЛЕВ) – 26 сен. Королевским отделом ЗАГС регистрируются малыши с редкими именами, стали известны самые редкие имена, которые давали детям в августе, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«Самыми редкими женскими именами, которые выбрали в Королеве родители в августе 2019 года, стали Аврора, Радослава и Таисия. Среди мужских имен реже всего встречаются Адам, Клим и Томас», – говорится в сообщении.

Лидерами по популярности стали имена Анастасия и Александр.

Марс, Герда и Неждана: зачем называть детей странными именами>>