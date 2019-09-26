РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. В подмосковном Подольске 28 сентября пройдут соревнования по маунтинбайку среди любителей, сообщается в группе «Отдел социальных коммуникаций городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех желающих и жителей Подольска принять участие в соревнованиях по маунтинбайку среди любителей в формате олимпийского кросс-кантри, которые пройдут 28 сентября вблизи деревни Бородино. Начало регистрации в 11:00, старт гонки в 13:00», - говорится в сообщении.

К соревнованиям допускаются спортсмены только на горных велосипедах с размером колес 26, 27,5 или 29 дюймов. Предварительная регистрация по ссылке.

Маунтинбайк - это велосипед, на котором можно кататься вне дорог, имеющий особую конструкцию, отличную от шоссейного, трекового и дорожного велосипедов.