РИАМО – 26 сен. Бывший главный тренер футбольных клубов «Анжи», «Амкар» и «Крылья Советов» Гаджи Гаджиев рассказал о закономерности неудач команд Российской премьер-лиги в матчах против представителей Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), сообщает Федеральное агентство новостей.

Он отметил, что футбол довольно непредсказуемый спорт, но у проигрышей есть ряд причин.

«Мы знаем на примере той же Англии, что в кубковых соревнованиях такие большие команды, как «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», на ранних стадиях выбывали из турнира, причем от команд несколькими лигами ниже. Это футбол, пожалуй, самый непредсказуемый вид спорта, если смотреть на отдельно взятое противостояние. В отдельно взятом матче может произойти что угодно», — сказал Гаджиев.

При этом он отметил, что важным фактором может быть то, на чьем поле проходит игра. По словам Гаджиева, футболисты чаще показывают лучшие результаты на своем поле, как было в случае с ПФЛ и ФНЛ, которые в Кубке России играли дома.

«Если обратиться к статистике, то можно заметить, что практически все команды значительно успешнее выступают на своем поле. Я больше сторонник того, чтобы кубковые матчи состояли из двухраундовых противостояний — на своем поле и на чужом. Но на стадии 1/16 финала уместно проведение одной игры, чтобы команды из ФНЛ и ПФЛ могли получать опыт игры с представителями РПЛ и на более поздних стадиях, показывать их своим болельщикам», — подчеркнул Гаджиев.

В одной 16-ой Кубка России вылетели семь представителей премьер-лиги — «Локомотив», «Сочи», «Динамо», «Рубин», «Тамбов», «Крылья Советов» и «Краснодар».