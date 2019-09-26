РИАМО - 26 сен. Столичный департамент здравоохранения выпустил инструкцию для родителей тяжелобольных детей о том, как они могут получить незарегистрированные в России препараты для лечения.

«По незарегистрированным лекарствам для детей с московской пропиской появилась внятная инструкция от департамента здравоохранения Москвы, ура», – написала в Facebook директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.

По ее словам, инструкция касается только препаратов фризиум, диазепам, мидозалам и фенобарбитал. Работа властей по другим препаратам, к примеру, сабрилу, осполоту, еще не началась.

Согласно инструкции, родителям или законным представителям ребенка необходимо личное обращение по вопросу обеспечения незарегистрированным в РФ лекарственным препаратом к дежурному администратору детской городской поликлиники, к которой ребенок прикреплен на медицинское обслуживание, с предоставлением имеющейся на руках медицинской документации.

В поликлинике подготовят пакет документов для направления ребенка на консультацию в специализированные центры или на плановую госпитализацию, если нужно уточнить диагноз.

Все вопросы можно уточнить по телефону оперативно-распорядительной службы департамента здравоохранения города Москвы: 8 (499) 251-83-00.