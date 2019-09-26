РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 сен. Первый Кубинский медицинский центр, в котором возможно ведение пациентов, обмен опытом врачей и студентов могут создать на территории Балашихи, сообщается на сайте торгово-промышленной палаты муниципалитета.

В Балашихинской торгово-промышленной палате состоялась очередная встреча кубинской делегации с представителями бизнеса городского округа. С кубинской стороны на встрече присутствовали заместитель министра здравоохранения Республики Куба Марсия Кобас Руиз. Провел встречу вице-президент ТПП Балашихи Сергей Яковлев.

«На сегодняшний день кубинская медицина считается одной из лучших в мире. Успешно лечатся такие серьезные заболевания, как онкология, синдром диабетической стопы, витилиго, сердечно-сосудистые заболевания. Продолжительность жизни доходит до 79 лет. Страна ежегодно принимает у себя и успешно лечит пациентов со всего мира. Все больше медицинских кабинетов открывается в других странах. В России этого направления пока еще не представлено», - говорится в сообщении.

Данная встреча была посвящена возможности организации в городском округе Балашиха первого «Кубинского медицинского центра», в котором возможно ведение пациентов, обмен опытом врачей и студентов. По итогам встречи стороны пришли к договору о дальнейшем сотрудничестве в этом направлении.

Кроме того, на встрече поднимались вопросы и организации медицинского туризма на Кубу.