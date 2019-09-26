РИАМО - 26 сен. На улице Академика Анохина в районе Тропарево-Никулино в ближайшее время введут в эксплуатацию новую детскую поликлинику, которая относится к первому уровню амбулаторной помощи, а также построена по новому столичному стандарту, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Детскую поликлинику первого уровня на 320 посещений в смену в районе Тропарево-Никулино по адресу: улица Академика Анохина, владение 40, введут в эксплуатацию в октябре 2019 года. В настоящее время здесь завершается отделка помещений, фасадные работы и монтаж оборудования», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Медицинское учреждение будет включать в себя школьно-дошкольное отделение, отделение здорового ребенка, отделение для детей грудного возраста, педиатрию и хирургию, а также отделение реабилитации. Кроме того, здесь расположится дневной стационар на 10 коек и комплекс функциональной диагностики.

«При строительстве поликлиник по поручению мэра Москвы Сергея Собянина используется новый «Московский стандарт+», который предусматривает создание зон комфортного пребывания и рекреации; зонирование поликлиник с учетом потоков пациентов, врачей и материалов; изменение уровня отделки со стандартного на улучшенный», – дополнил Бочкарев.

Новые клиники повышают поток принимаемых пациентов, а также позволяют обеспечить медперсонал комфортными рабочими местами, пояснил Бочкарев.

В клинике в Тропарево-Никулино также будут находиться молочно-раздаточный пункт и отделение круглосуточной медицинской помощи детям на дому. Комфорту пациентов здесь уделено немало внимания.

Так, например, для посетителей будет оборудован отдельный лифт, которым не будет пользоваться персонал. Кроме того, в учреждении организуют уютные помещения для отдыха и зоны ожидания приема, а также стационар с возможностью размещения детей с родителями.