РИАМО - 26 сен. Депутаты Мособлдумы в четверг на заседании утвердили корректировку в проект закона «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в трех чтениях, который предполагает увеличение бюджета фонда ОМС Подмосковья на 8,8 миллиардов рублей на 2019 год, передает корреспондент РИАМО.

«В проекте закона Московской области уточняется общий размер дохода бюджета фонда на 8,8 миллиарда рублей, расходы на 9 миллиардов рублей. Основными источниками, планируемых доходов и расходов, составляет межбюджетный трансфер из бюджета Московской области на дополнительное финансовое обеспечение базовой программы ОМС в размере 3,2 миллиарда рублей, а также межбюджетный трансфер из бюджетов территориальных фондов из других субъектов РФ на оказанную медицинскую помощь, иногородним гражданам, – 5,4 миллиарда рублей», – сказала директор территориального фонда ОМС Подмосковья Ольга Мисюкевич.

Она отметила, что в законопроекте уточняются доходы и расходы по прочим неналоговым доходам, в том числе на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников, по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Соответствующий законопроект был принят в трех чтениях.