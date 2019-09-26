РИАМО - 26 сен. В рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе, возглавляемом криминальным авторитетом Олегом Медведевым (Шишкановым), задержаны восемь его соучастников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Задержаны Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас и Михаил Коровин. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 и 4 статьи 210 УК РФ (преступное сообщество) и статьи 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), а также ряде иных тяжких и особо тяжких преступлений», – говорится в сообщении.

По версии следствия, Медведев создал преступное сообщество не позднее 2010 года. Участники преступной организации, чьи роли были четко определены, занимались убийствами, вымогательствами, причинением вреда здоровью, незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов.

Руководство структурными подразделениями преступного сообщества Медведев возложил на приближенных ему лиц, в числе которых были Гусев, Харьков и другие. Для вооружения преступного сообщества его членами незаконно приобрели и хранили в тайнике автоматы Калашникова, а также боеприпасы к ним.

Члены ОПГ совершили убийство в 2012 году генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» и трех ее родственников за отказ передать земельные участки. В 2014 году они напали на предпринимателя, отказавшегося передавать часть прибыли от незаконной предпринимательской деятельности. Кроме того, за членами группировки числится покушение на убийство мужчины в 2015 году и применение насилия в отношении полицейского при задержании Шишканова в июле 2019 года и другие преступления.

Пять фигурантов уголовного дела, в том числе сам Медведев, ранее арестованы по ходатайству следствия. В ближайшее время судом также будет рассмотрено ходатайство следствия о заключении под стражу еще четырех соучастников.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в свою очередь добавила, что мероприятия по задержанию восьми фигурантов были проведены в Псковской, Рязанской, Тверской и Московской областях.

По данным СМИ, 54-летний Медведев (до смены фамилии – Шишканов), известный как Шишкан, а также Олег Раменский, является одним из самых известных и авторитетных российских воров в законе.

Депутат совета депутатов Раменского района (ныне Раменский городской округ – ред.) Татьяна Сидорова, одновременно занимавшая должность гендиректора компании «Племзавод Раменское», ее супруг, а также младший сын и сестра бесследно исчезли в феврале 2012 года. Следствию до сих пор не удалось обнаружить их тела. Согласно информации следствия, Шишкан причастен к похищению и данному убийству.