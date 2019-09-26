РИАМО - 26 сен. На площадке Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени героя России Ларисы Лазутиной 29 сентября пройдет третий областной фестиваль приемных семей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Ожидается, что он объединит 2 тысячи участников – кандидатов в замещающие родители, приемные семьи и воспитанников детских домов Московской области», – сказала Забралова.

Она также отметила, что в рамках фестиваля пройдут мастер-классы от ребят из детских домов, дискуссионные площадки на тему воспитания, оздоровления и развития ребенка. Кроме того, на мероприятии можно будет пройти психологическое экспресс-обследование.

«Мероприятие уже стало традиционным для Подмосковья. Все участники получат массу впечатлений и полезной информации, а кульминацией фестиваля станет концертная программой с участием звезд эстрады и флешмоб», – подытожила Забралова.