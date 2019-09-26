РИАМО - 26 сен. Столичная полиция возбудила уголовное дело о краже инструментов и стройматериалов у рабочих, которые проводят капитальный ремонт дома на улице Тимура Фрунзе, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он отметил, что в ОМВД России по району Хамовники обратился генеральный директор фирмы, которая выполняет работы по капитальному ремонту жилого дома №20 по улице Тимура Фрунзе.

«Двадцатого сентября рабочие сложили инструмент и материал в подвал рядом с подъездом и закрыли на навесной замок. Через несколько дней они обнаружили, что петли замка сломаны, из подвала похищено имущество, принадлежащее фирме», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что фирма оценила причиненный ущерб в сумму порядка 160 тысяч рублей.