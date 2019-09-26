РИАМО - 26 сен. Облик двух исторических павильонов на ВДНХ – «Овцеводство» и «Ветеринарная поликлиника» – восстановят победители двух аукционов, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы.

На открытой встрече с ремонтно-строительными компаниями в рамках проекта «Биржа торгов» представили две закупки на выполнение капитального ремонта исторических павильонов на ВДНХ.

«Первая закупка предполагает выполнение капремонта павильона №265 «Ветеринарная поликлиника», который в этом году отмечает 80-летний юбилей. Сегодня победителю электронного конкурса предстоит выполнить масштабные ремонтные работы на территории свыше тысячи квадратных метров», – отмечается в сообщении.

Условия контракта включают кровельные, отделочные работы, восстановление асфальтового покрытия вокруг здания, создание условий для маломобильных граждан и прочее. После всех ремонтных работ павильон будет переоборудован под офисное здание, в котором разместятся коворкинги. Начальная цена контракта 101 миллион рублей.

Второй контракт предусматривает ремонт павильона №48 «Овцеводство». Сегодня в его стенах располагается городской конный центр, где обучают верховой езде на лошадях. Выполнение ремонтных работ позволит адаптировать здание под современное пользование и требования безопасности. В дальнейшем в здании разместятся мастерские для народных промыслов.

Для этой цели победителю электронного аукциона предстоит наряду со строительно-монтажными работами подключить его к необходимым инженерным сетям, а также благоустроить прилегающую территорию. Начальная цена этого контракта – 118 миллионов рублей.

Ремонтно-строительные компании активно сотрудничают с городом, и эти закупки не должны стать исключением, подчеркнул руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«ВДНХ стремительно меняется, многие важные исторические объекты, которые нуждались в восстановлении, сегодня уже радуют всех посетителей. Несомненно, возможность заняться ремонтом еще двух павильонов привлечет внимание как опытных исполнителей, так и новичков рынка городского заказа. В целом конкуренция на рынке таких работ стабильная – в подобных закупках участвуют по четыре-пять компаний, уверены, что и эти закупки пройдут активно», – заверил Дегтев.