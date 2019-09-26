РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. Сотрудники ГИБДД за прошедшую неделю выявили 540 нарушений правил дорожного движения на дорогах Подольска, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«За прошедшую неделю, с 17 по 23 сентября, в округе при проведении профилактических мероприятий по линии ОГИБДД по предупреждению дорожно-транспортного травматизма было выявлено и пресечено 540 нарушений правил дорожного движения (ПДД). Все нарушители привлечены к административной ответственности», – говорится в сообщении.

Также за этот период в Подольске произошло 154 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли два человека, еще двое пострадали. За неправильную парковку с улиц округа эвакуировали 56 автомобилей и наложили штрафы на более чем 300 тысяч рублей.