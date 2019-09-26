РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. В подмосковном Подольске за прошедшую неделю сотрудники полиции раскрыли два преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, одно разбойное нападение, одно причинение тяжкого вреда здоровью, одну кражу, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«С 17 по 23 сентября в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило более 1 тысячи сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях. Раскрыто два преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, одно разбойное нападение, одно причинение тяжкого вреда здоровью, одна кража», – говорится в сообщении.

Также за прошедшую неделю в округе сотрудниками полиции были проведены рейды по выявлению незаконно проживающих иностранных граждан. Всего было проверено более 80 мест концентрации иностранных граждан.

«За нарушение миграционного законодательства наложено административных штрафов на общую сумму более 170 тысяч рублей. По материалам сотрудников УМВД судами вынесено три решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ», – поясняется в материале.