РИАМО - 26 сен. На сегодняшний день в Московской области средняя заработная плата в школах составляет 54,4 тысячи рублей, до конца года она может увеличиться до 56 тысяч рублей, сообщил в четверг журналистам заместитель председателя комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы Алексей Мазуров.

На заседании в четверг парламентарии рассмотрели внесение изменений в три закона, регулирующие финансовое обеспечение в муниципальных школах, детских садах, а также в частных образовательных организациях. Соответствующий законопроект был принят в трех чтениях.

«Прогнозная средняя заработная плата в детских садах у нас будет 53915 рублей, в школах – 54450 рублей. Планируется, что к концу году эти показатели еще возрастут, в частности, в школах до 56 тысяч рублей», – сказал Мазуров.

По его словам, очень важная составная часть законопроекта – это увеличение по сравнению с существовавшей редакцией бюджета ассигнование на учебное пособие и игрушки.

«По детским садам – плюс 700 миллионов, по школам – плюс 745 миллионов рублей», – заключил Мазуров.