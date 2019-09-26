РИАМО - 26 сен. В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ на выставке «Время и космос» запустят регулярные экскурсии, они начнут проводиться с 28 сентября по выходным, говорится в сообщении пресс-службы АО «Выставка достижений народного хозяйства».

«Каждый выходной день в 16:00 посетители экспозиции смогут узнать интересные факты об уникальных экспонатах, которые собраны из фондов Политехнического музея, московского Музея космонавтики и частных коллекций. Гостям расскажут о времени и разных механизмах, которые были изобретены для его измерения», — говорится в сообщении.

Всего в центре выставлены 120 уникальных экспонатов. Особое внимание в экспозиции уделено часам с космической историей. Так, здесь найдутся часы летчика-космонавта Федора Юрчихина, которые находились на рукаве его скафандра «Сокол» во время старта и посадки космического корабля, а также часы, которые побывали вместе с ним в открытом космосе. Кроме того, можно будет узнать о том, как советские часы получали свои космические названия — «Ракета», «Полет» или «Космос».

Выставка будет открыта до 12 января 2020 года. Она работает с 11:00 до 22:00 каждый день, кроме понедельника. Попасть на нее можно по входному билету в центр «Космонавтика и авиация». Экскурсии будут проводиться только по выходным дням в 16:00. Они оплачиваются дополнительно. Стандартный билет будет стоить 150 рублей, а льготный — 100 рублей.