В предстоящий уикенд в Москве можно посмотреть фильмы фестиваля американского кино Amfest, сходить на выставку «Шедевры Подмосковья» и фестиваль современного искусства ArtLife Fest. Также будет интересно посетить закрытие выставки «Fondation Louis Vuitton. Избранное» и увидеть новую выставку «Русский Йорданс». С детьми можно сходить в МГТ на «Вождя краснокожих» и в музей Пушкина на музыкальный спектакль.

ПЯТНИЦА, 27 сентября

Фестиваль американского кино Amfest

© страница фестиваля американского кино Amfest в соцсети «Facebook»

Фестиваль американского кино Amfest с 24 сентября по 27 октября в 14-й раз проходит в Москве. На фестивале, по традиции, будут представлены американские киноновинки, премьеры, в том числе космическая одиссея с Бредом Питтом «К звездам», приключенческая комедия «Арахисовый сокол», фантазийная эпопея «Инициалы С.Г.», романтическая комедия «Ода к радости» и пр.

Где: Москва, «КАРО 11 Октябрь»

Цена: от 100 до 600 рублей

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Художественный проект «Блошиный рынок»

Выставка-продажа антиквариата и винтажа «Блошиный рынок» с 26 по 29 сентября пройдет на Тишинке. Здесь можно увидеть вещи из различных эпох, которые имеют самое разное предназначение: старинную мебель, утварь, одежду, книги и многое другое.

Где: Москва, ТВЦ «Тишинка»

Цена: 200 рублей

Фестиваль современного искусства ArtLife Fest

© страница фестиваля современного искусства ArtLife Fest в соцсети «Facebook»

Международный интерактивный фестиваль современного искусства ArtLife Fest с 26 сентября проходит в Москве. Свои проекты на фестивале представят 38 известных художников из 16 стран. На выставке можно будет увидеть полотна мастеров современной классической живописи, посетить мастер-классы по техникам рисования и искусству VR-art. Например, работы итальянского художника-акварелиста Роберто Зангарелли, fashion-иллюстратора Элен Баллок, которая работает с Louis Vuitton, Celine, Oscar de la Renta и Liberty, иллюстратора Блэр Брайтенштайн, которая сотрудничает с Chanel и Prada, испанской акварелистки Бланки Альварез и пр. Некоторые мастер-классы платные, записаться можно на сайте.

Где: Москва, Трехгорная мануфактура

Цена: по регистрации

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СУББОТА, 28 сентября

Выставка «Шедевры Подмосковья»

© сайт МВК «Новый Иерусалим»

Выставка «Шедевры Подмосковья» 28 сентября открывается в Музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим». Посетители смогут увидеть 90 произведений искусства из музеев Московской области, в том числе работы признанных русских гениев живописи – Айвазовского, Васнецова, Шишкина, Поленова, Малявина и многих других мастеров. На выставке впервые представят несколько произведений, которые были конфискованы из коллекции бывшей жены экс-министра финансов Московской области Жанны Булах и переданы музею «Новый Иерусалим» в августе 2019 года. Среди них: «Портрет девочки» Владимира Маковского, «Сосны на берегу залива» Ивана Шишкина и «Портрет старика» Василия Сурикова.

Где: Московская область, Истра, МВК «Новый Иерусалим»

Цена: от 200 рублей

Выставка «Русский Йорданс»

© сайт ГМИИ им. А.С. Пушкина

Картины и рисунки фламандского художника Якоба Йорданса с 17 сентября можно увидеть на выставке «Русский Йорданс» в ГМИИ им. А.С. Пушкина. В экспозиции представлены 18 картин и 31 рисунок, отражающие основные этапы творческой биографии мастера, разнообразие видов и жанров, в которых он работал, и эволюцию его стиля. На выставке впервые будут показаны практически все его произведения, которые находятся в собраниях российских музеев: ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственного Эрмитажа, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея и Пермской государственной художественной галереи.

Где: Москва, ГМИИ им. А.С. Пушкина

Цена: 400 рублей

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Премьера фильма «К звездам»

Фантастический триллер «К звездам» с Брэдом Питтом, Лив Тайлер и Томми Ли Джонсом в главных ролях с 26 августа в российском прокате. По сюжету, инженер армейского корпуса отправляется в космос в поисках отца, который исчез 20 лет назад, когда поехал на поиски внеземной цивилизации.

В этом путешествии герою предстоит найти ответы на важные вопросы о совести, долге и измене, непосредственно затрагивающие его семью и его самого.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

Кандинский, Чюрленис и музыка Баха в соборе

© пресс-служба кафедрального собора святых Петра и Павла

В Кафедральном соборе Петра и Павла на Китай-городе в субботу можно посетить концерт от фонда «Бельканто», посвященный творчеству Марка Шагала, Микалоюса Чюрлениса и Василия Кандинского.

Абстракционизм Кандинского, авангардизм Шагала и символизм Чюрлениса в сочетании с минималистичной эстетикой Арво Пярта и современной классикой Кима Андре Арнесена встретятся в этом концерте с величием Баха. В нем примут участие ансамбль Secuestro dе Europa, детский хор «Алые паруса», органистки Анастасия Сидельникова и Екатерина Спиркина.

Где: Москва, Старосадский пер., д. 7

Цена: от 800 рублей

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Спектакль «Вождь краснокожих» в МГТ

© сайт МГТ

Известную историю О. Генри о двух незадачливых авантюристах с Дикого Запада, которые решили заняться киднеппингом, на сцене МГТ покажут под музыку кантри. В спектакле есть все, что так любят мальчишки: индейцы, бандиты, драки и розыгрыши. Начало спектакля в 12 и 15 часов.

Где: Москва, Волгоградский пр-т, д. 121

Цена: 1000 рублей

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 сентября

Закрытие выставки «Коллекция Fondation Louis Vuitton»

© сайт ГМИИ им. А.С. Пушкина

В воскресенье выставка современного искусства «Fondation Louis Vuitton. Избранное» работает последний день. Посетители смогут увидеть 65 произведений, среди которых живопись, скульптура, фотография, световые и видеоинсталляции, в том числе знаковые работы Альберто Джакометти, Ива Кляйна, Жан-Мишеля Баския, Энди Уорхола, Герхарда Рихтера, Зигмара Польке, Кристиана Болтански, Марины Абрамович, Маурицио Каттелана, Андреаса Гурски и других известных мастеров. Выставка стала одним из крупнейших показов собрания за пределами Парижа с момента открытия фонда.

Где: Москва, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков

Цена: от 250 до 500 рублей

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Мюзикл «Первое свидание»

© пресс-служба мюзикла «Первое свидание»

Бродвейский site-specific мюзикл «Первое свидание» с 23 сентября идет в театре МДМ. По сюжету, действие разворачивается не в традиционном театральном зале, а в баре, в который превратится красивое фойе театра: зрители удобно расположатся за его столиками и будут наблюдать за свиданием главных героев. Главные роли исполнят звезды мюзиклов: Павел Левкин, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Юлия Ива, Олег Савцов, Алексей Бобров, Екатерина Лисоченко, Александр Казьмин и другие.

Артисты «Первого свидания» принимали участие в главных хитах российского музыкального театра: мюзиклах «Привидение», «Призрак Оперы», МАММА MIA!, Cats, «Красавица и Чудовище», «Бал вампиров», «Анна Каренина», «Монте-Кристо», «Граф Орлов», а также в спектакле «Очень смешная комедия о том, как Шоу пошло не так».

Где: Москва, театр МДМ

Цена: от 1500 рублей

Сказки Пушкина в музее

© пресс-служба Государственного музея А.С. Пушкина

В Государственном музее Пушкина в воскресенье покажут семейный музыкальный спектакль «Сказки Пушкина». Стихи поэта прозвучат под музыку Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова. Шоу, которое представляет фонд «Бельканто», будет сопровождаться картинами песочной анимации на большом мультимедийном экране.

Где: Москва, ул. Пречистенка, д. 12/2

Цена: от 1400 рублей

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