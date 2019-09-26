РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 26 сен. Первый камень будущего детского сада на 190 мест заложили в четверг на улице Дружбы в подмосковном Домодедове, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

Капсулу времени в первый камень детского сада вместе с главой городского округа Александром Двойных заложили юные жители Домодедова.

«Сегодня мы здесь собрались для того, чтобы мы публично с нашими подрядчиками взяли на себя обязательства перед городским сообществом построить не только один из лучших детских садов, но и открыть его в 2020 году. Давайте пожелаем успехов нашим строителям и поздравим юных домодедовцев», – сказал Двойных.

Открытие нового детского сада запланировано на третий квартал 2020 года.

«Нет сомнений, что в сентябре этот детский сад должен будет открыть двери для юных домодедовцев. Мы долго работали над этим проектом, он будет очень архитектурно интересным и современным. И главной задачей, которая стояла перед архитектурным бюро, был комфорт и забота о детях. Я уверен, что дети, которые пойдут в этот детский сад, будут по-настоящему счастливы», – добавил Двойных.

Строительством нового детского сада будет заниматься компания «Мособлстройтрест №11». Она же строила новое здание лицея №3, которое начало работу в сентябре этого года.

«Мы недавно подсчитали – ЗАО «Мособлстройтрест №11» за последние 12 лет построило семь детских садов, в том числе один капитальный ремонт, и три школы. Это будет наш восьмой сад в этом городском округе. Мы постараемся не обмануть ваши ожидания, сдать объект в срок и в хорошем качестве», – сказала заместитель главного директора ЗАО «Мособлстройтрест №11» Наталья Коньшина.