РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. Подольская автомобильная школа выйдет из регионального подчинения и будет управляться Центральным спортивным автомотоклубом ДОСААФ России, в ней сохранят авто- и мотосекции, продолжит деятельность патриотический военно-спортивный клуб «Факел» при ОМОО «Союз десантников» России, сообщается на сайте Коммунистической партии РФ.

С 2017 года шли судебные тяжбы, захваты помещений и имущества, воспрепятствование сотрудникам школы и родителям воспитанников пройти в помещения. Территорию школы отдали под размещение хостела, автосервиса, таксопарка, стоянку грузового транспорта, пункт приема металла. В июле 2019 года руководство автомотоклуба, тренеры и родители обратились к заместителю председателя ЦК КПРФ, академику РАН, председателю Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину с жалобами на закрытие авто- и мотосекций Подольской автомобильной школы Регионального отделения ДОСААФ России Московской области на Рязановском шоссе, 11.

«По результатам проведенной проверки с целью сохранения авто- и мотосекций Подольской автомобильной школы Регионального отделения ДОСААФ России Московской области Центральным советом ДОСААФ России принято решение о переподчинении школы Центральному спортивному автомотоклубу ДОСААФ России», - говорится в сообщении.

Детские секции для занятия авто- и мотоспортом осуществляют свою деятельность с 1951 года. В 2018 году в Подольской школе ДОСААФ России занималось более 40 человек в возрасте от 7 до 20 лет, а также дети из школы-интерната Климовска, оставшиеся без попечения родителей.

За период деятельности Подольской школы ДОСААФ России члены клуба принимали участие во множестве национальных и международных соревнований. Так, в 2018 году члены клуба заняли II и III места на международном соревновании кубка Red WINGS, II место на Первенстве ЦФО по мотокроссу, III место на Межрегиональном соревновании по мотоциклетному кроссу, Чемпионате России ралли Гуково 2018 и других состязаниях. Воспитанники Подольской школы ДОСААФ России являются бронзовыми призерами России, победителями Молодежного первенства России, призерами Кубка России, Чемпионата России и Чемпионата Европы.

Свою спортивную карьеру в Подольской школе ДОСААФ России начинал первый чемпион мира по мотокроссу из СССР Виктор Арбеков.