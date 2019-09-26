РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 сен. В подмосковных Люберцах 28 сентября пройдет мотокросс, в нем примут участие более 100 гонщиков, сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

«В субботу, 28 сентября, пройдет Кубок по суперкроссу на призы главы городского округа Люберцы. В состязаниях примут участие более 100 ведущих мотогонщиков Москвы и Московской области», – сказал Ружицкий.

Тренировочные заезды стартуют в 8:00. Открытие соревнований состоится в 11:00. Мототрек находится по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №202.