РИАМО - 26 сен. В подмосковном Раменском городском округе проводится проверка по факту смерти супружеской пары, выпавшей из окна забаррикадированной горящей квартиры, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по региону.

«Следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка по факту смерти супружеской пары в результате выпадения из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома в селе Новое Раменского округа», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в обеденное время 24 сентября жильцы многоквартирного дома вызвали сотрудников пожарной службы из-за задымления в квартире на пятом этаже. Приехавшие на место пожарные не сразу смогли попасть в квартиру, поскольку жильцы дверь не открыли, а изнутри она была подперта мебелью.

«Тем временем мужчина, проживающий в квартире вместе с супругой и семилетним ребенком, обмотав мальчика веревками, спустил его с балкона вниз, после чего вместе с супругой выпрыгнул из окна. От полученных травм мужчина скончался на месте, а женщина на следующий день в больнице», - добавляется в материале.

В настоящее время следователи проводят проверку, устанавливают причину задымления, а также все обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

По информации МЧС, на балконе квартиры горели личные вещи, пожар потушили на площади 5 квадратных метров. Со слов соседей, в квартире проживала неблагополучная семья. Ребенок не пострадал и после обследования был передан родной тете.