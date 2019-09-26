РИАМО – 26 сен. Сборная Московского нефтеперерабатывающего завода заняла первое место в городской спартакиаде «Моспром», комплексные соревнования среди работников промышленности и студентов инженерных специальностей состоялись впервые, говорится в сообщении пресс-службы МНПЗ.



Спартакиада была организована Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы. В турнире приняли участие больше 100 столичных предприятий и около 3 тысяч спортсменов.



«Сегодня крупных и средних индустриальных предприятий в Москве — более 700. Современная экономика делает ставку не только на высокие технологии и финансы, но и на развитие человеческого капитала. И корпоративный спорт, тимбилдинги, здоровый образ жизни, безусловно, являются частью HR-стратегии предприятий, работу которых мы поддерживаем», — отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.



Генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер отметил, что Московский НПЗ уделяет особое внимание развитию спортивного движения среди сотрудников и активно поддерживает городские и отраслевые турниры, профессиональные и любительские соревнования.



«Больше трети наших работников регулярно посещают спортивные секции и доказывают свою приверженность к здоровому образу жизни реальными результатами. Это, конечно, помогает развивать их профессиональный потенциал», — подчеркнул Зубер.



Работники Московского НПЗ принимают активное участие в крупных турнирах и соревнованиях. Среди них — Ночная хоккейная лига, международные игры топливно-энергетического комплекса. В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» Московский НПЗ активно участвует в развитии спортивной инфраструктуры ЮВАО.