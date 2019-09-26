РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. В подмосковном Подольске следователя следственного управления УМВД России по городскому округу Подольск подозревают в краже автомобилей, начата служебная проверка, сообщила «РИАМО в Подольске» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По информации других СМИ, в Подольске сотрудники правоохранительных органов вышли на следователя, которая вместе с подельниками вывозила машины умерших людей на эвакуаторе. Сообщники пробивали собственников автомобилей по базе Госавтоинспекции и проверяли, кто из хозяев недавно умер и родственники не успеют вовремя обнаружить пропажу.

«По факту принятия процессуального решения в отношении следователя следственного управления УМВД России по городскому округу Подольск, подозреваемой в совершении кражи автотранспорта, руководством Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области назначено проведение служебной проверки, по результатам которой следователь понесет наказание в соответствии с законодательством, а ее непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», - сказала Петрова.

В других СМИ также пишут, что когда подозреваемые в очередной раз вывозили машину Nissan Murano, ее хватился владелец, который купил иномарку давно, но не сразу переоформил. Правоохранители обнаружили эвакуатор, который увозил машину, однако находившиеся в нем люди заявили, что не причастны к угону и назвали следователя, которая их вызвала, показала договор купли-продажи и попросила вскрыть авто и перегнать. Впоследствии выяснилось, что соучастники общались со следователем по телефону и были осведомлены о схеме.

Полицейские задержали предполагаемых угонщиков, однако следователь, которую подозревают в причастности к преступлению, вместе с другим подельником успели скрыться.