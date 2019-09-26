РИАМО – 26 сен. В субботу температура в Москве и Подмосковье вырастет и достигнет значений климатической нормы, обойдется без осадков, однако уже в воскресенье начнутся небольшие дожди, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В субботу Московский регион окажется под влиянием небольшой полосы повышенного атмосферного давления. Погода будет облачная с прояснениями, но обойдется без осадков. Температура воздуха немного подрастет и вернется в рамки нормы – ночью 4-6 градусов в Москве и 1-6 градусов по области, а днем 11-13 градусов тепла в столице и 8-13 градусов в Подмосковье», – заявил Леус.

Синоптик дополнил, что в воскресенье на погоду начнет оказывать влияние приближающийся с запада циклон.

«Будет облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, а температура составит 5-7 градусов в Москве и 3-8 по области. Днем пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит 11-13 градусов в Москве и 9-14 градусов по области», – пояснил Леус.

По его словам, такая погода продолжится и в начале следующей недели – будет тепло, но дождливо.